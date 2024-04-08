وزير الخارجية الإيطالي: مروع أن تكابد العنف النساء الرهائن لدى حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “عائلات الرهائن روت لي قصصهم المؤلمة. إن دراما من يقاتل شيء، وأولئك الذين يعانون بشكل سلبي من العنف إلى جانب عواقب الحرب شيء آخر. ومن المروع بشكل خاص أن تعاني النساء العنف”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات لدى اختتام لقاء جمعه ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، أمس: “نحن نكافح ضد جرائم قتل النساء والعنف ضدهن في إيطاليا، وحتى أسرى الحرب يجب احترامهم. وإن عوملوا كعبيد جنس بعد ذلك، فإننا لا نعود نتحدث عن الحرب، بل أن لحظة العنف اللاإنساني هذه، تذكرنا بالجستابو وقوات الأمن النازية الخاصة”.

وذكر تاياني، أنه “تحدثنا أيضاً عن ضحايا قصف القافلة الإنسانية”، في إشارة إلى منظمة المطبخ المركزي العالمي (WCK) غير الحكومية الأمريكية، وقد “أكد الوزير أسف إسرائيل لما حدث. إنهم يتحققون من الوقائع، وهو آسف كثيراً”.

وتابع: “لقد كررت لوزير الخارجية الإسرائيلي الموقف الإيطالي بشأن وقف إطلاق النار وضرورة تعليق قرار مهاجمة رفح، وأنه في الوقت نفسه، تطالب إيطاليا بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “لقد كررت الكلمات السالفة الذكر لعائلات الرهائن الذين التقيت بهم، مع إيلاء اهتمام خاص للرهائن الإناث اللاتي يعانين من العنف الجنسي”.