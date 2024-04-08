البابا يلتقي عائلات خمس رهائن إسرائيليين تحتجزهم حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس، سيلتقي اليوم في مبنى القصر الرسولي بالفاتيكان، عائلات الرهائن الإسرائيليين الخمسة الذين تحتجزهم حركة (حماس).

وقالت مذكرة فاتيكانية الإثنين، إن هذه العائلات “تشكل جزءاً من وفد يرافق وزير خارجية الدولة اليهودية إسرائيل كاتس، الذي سيلتقي أمين سر العلاقات مع الدول، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر أيضاً”.

وأضافت المذكرة، أن كاتس شكر في رسالة، البابا “على تلبيته لطلب لقاء عائلات المختطَفين لمواساتهم ودعم عودة المخطوفين إلى ديارهم”، قائلا “إن دعم البابا يمتلك وزناً معنوياً وعملياً كبيراً، وأنا مقتنع بأنه سيساهم في عودة المخطوفين إلى ديارهم”.