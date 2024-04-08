إيطاليا: البنزين بأعلى مستوياته لأول مرة منذ ستة أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت مصادر إعلامية إيطالية الضوء على أن أسعار المنتجات النفطية المكررة بدأت على الفور بالارتفاع من جديد، بينما يستقر سعر خام برنت عند أقل من 90 دولارا بقليل.

وتحدثت صحيفة (ستافّيتّا كووتيديانا) التي تعنى بأسعار المحروقات، عن “جولة جديدة من الزيادات خلال عطلة نهاية الأسبوع على قوائم الأسعار الموصى بها للعلامات التجارية الكبرى. إذ ارتفعت المعدلات الوطنية للأسعار المفروضة في محطات التعبئة بشكل حاد، ليتجاوز سعر البنزين بالخدمة الذاتية 1.9 يورو للتر، كمتوسط وطني، وذلك للمرة الأولى منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر، في علامة غير مشجعة، على ضوء موسم تغيير القيادة في الولايات المتحدة”.

وتابعت: “كما ارتفع سعر وقود الديزل إلى 1.81 يورو/لتر”، وقد “قامت شركة إيني يوم السبت بزيادة الأسعار الموصى بها للبنزين والديزل بمقدار سنت واحد للتر”، كما “أقدمت شركة (تام أويل) على الخطوة نفسها، أما بالنسبة لـQ8، فقد سجلت زيادة قدرها سنت واحد لكل لتر بنزين”.

واستعرضت الصحيفة الاقتصادية متوسط ​​الأسعار التي أبلغها مديرو محطات التعبئة لمرصد الأسعار التابع لوزارة التنمية الاقتصادية، والتي تم تسجيلها حتى الساعة 8 من صباح أمس في حوالي 18 ألف محطة: بنزين الخدمة الذاتية بسعر 1908 يورو/لتر، الديزل بسعر 1809 يورو/لتر، غاز البترول المسال 0.715 يورو/لتر، وغاز الميثان بسعر 1.325 يورو/كغم.