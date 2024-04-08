غوتيريش بعد 30 عاما من الإبادة الجماعية برواندا: متحدون ضد جميع أشكال الكراهية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء “للكفاح متحدين ضد كافة أشكال الكراهية والتمييز”، بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا، التي تسببت بمقتل 800 ألف شخص من ممثلي عرقي التوتسي والهوتو المعتدلين.

وقال سكرتير الأمم المتحدة: “دعونا نتأكد من أن الأحداث التي بدأت في 7 نيسان/أبريل 1994 لن تُنسى ولن تتكرر أبداً في أي مكان”، مؤكدًا: “أننا لن ننسى أبداً ضحايا هذه الإبادة الجماعية، ولا شجاعة الناجين وصمودهم، والذين تجسد شجاعتهم واستعدادهم للمغفرة، شعاع نور وأمل في هذا الصفحة المظلمة من تاريخ البشرية”.

ثم وصف غوتيريش الكراهية بأنها “الجذر الفاسد للإبادة الجماعية”. وأردف: “يمكننا أن نرسم خطا مستقيما بين المذبحة الحمقاء التي راح ضحيتها مليون من التوتسي – فضلا عن عديد المواطنين الآخرين من الهوتو وغيرهم من المعارضين، للإبادة الجماعية، وبين عقود من خطاب الكراهية الذي سبقها، الذي غذته التوترات العرقية والظل الطويل للاستعمار”.