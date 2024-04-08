مسؤول فاتيكاني يدعو لخلق فرص للتفاوض في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا مسؤول فاتيكاني، إلى السعي لخلق فرص للتفاوض في أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، في تصريحات لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإثنين، إن “على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً مهماً، كما يجب علينا أن نشجع التقارب لدى المجتمع الدولي بهدف خلق فرصة مواتية للتفاوض، ولحل المشاكل، لا بالأسلحة، بل بالقانون”.

وأضاف الكاردينال تزوپّي: “يقول البعض إن هذا أمر ساذج، لكن يجب ألا نستسلم لحقيقة أن الطريقة الوحيدة لحل المشاكل هي السلاح”، مبيناً أنه “لكي يكون هناك سلام، علينا جميعا أن نجد طرقا لبدء المفاوضات”، كما أن “علينا أن نثبت أن التفاوض أمر جدي”.

وردا على سؤال حول إمكانية زيارة البابا لكييف: قال مبعوث بيرغوليو الخاص إلى أوكرانيا، إن “من الصعب أن أبت بالأمر، أنا لا أعرف”، لكن، “أنا مقتنع بأن البابا لا يتوانى أبدا عن القيام بشيء يمكن أن يكون مفيدا للسلام”. وأختتم مكرراً التأكيد: “أنا مقتنع بأن كل ما هو مفيد للسلام، فإن البابا فرنسيس يفعله”.