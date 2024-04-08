رئيس أساقفة إيطاليا يقارن أحداث غزّة بالإبادة الجماعية لليهود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قارن رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، ما يجري في قطاع غزّة بالإبادة الجماعية لليهود على يد النازيين.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإثنين، قال الكاردينال تزوپّي، إنه “عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية، فهي إبادة منهجية لشعب إسرائيل، صاغت فكرتها النازية ووضعتها موضع التنفيذ للأسف”، مبيناً أن “ما يحدث في قطاع غزّة هو عملية عسكرية تقتل الأبرياء والأطفال، وهذا شيء لا يمكن لأحد أن يقبل به”.

ومجيباً على سؤال عما إذا كان ما يحدث في غزة يمكن تعريفه بأنه إبادة جماعية، شدد المسؤول الفاتيكاني على أنه “يجب علينا على أية حال، وقف أي عمل يتسبب بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء”.