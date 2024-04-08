وزير الداخلية الإيطالي يستقبل كاتس وعائلات رهائن إسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الاثنين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرافقه وفد من أفراد عائلات رهائن لدى حركة حماس.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية في مذكرة إلى أن بيانتيدوزي استهل اللقاء بالإعراب عن “تضامنه الشخصي وتضامن الحكومة الإيطالية مع أسر الرهائن”، مؤكدا أن سلطات بلاده “قد أدانت منذ البداية الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي ملتزمة منذ فترة طويلة بمنع ومكافحة أي شكل من أشكال معاداة السامية التي تتعارض تماما مع مبادئ وقيم الدستور”.

ونقلت المذكرة عن الوزير التأكيد على “مواصلة الجهود النشطة من أجل وقف إطلاق النار، كما أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاياني، والإفراج الفوري عن الرهائن ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وتحدث وزير الداخلية عن “حوار مثمر ومنتظم مع الجالية اليهودية في إيطاليا”، حيث “أثبتت علاقة الثقة المتبادلة هذه أهميتها لضمان أفضل الظروف الأمنية للجالية”. وقال “في الواقع، وفي أعقاب الهجوم المأساوي الذي ارتكبته حماس، أعطيت أقصى قدر من الزخم لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية أهداف إسرائيلية حساسة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية. علاوة على ذلك، وبفضل تعزيز نشاط المعلومات والمراقبة الدقيقة والمستمرة من قبل قوات الشرطة واستخباراتنا، تمكنا من اعتراض مخاطر تهديدات إرهابية، كما قمنا أيضًا باعتقالات”.