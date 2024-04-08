بيان لليونيفيل والمنسقة الأممية يحذر من مخاطر توسّع نطاق وحجم المواجهات لما وراء الخط الأزرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حذر بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو من “إن التوسّع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد بشكل كبير من مخاطر سوء التقدير ويؤدي إلى مزيدٍ من التدهور في الوضع الذي هو أصلاً مثير للقلق”.

وشدد البيان على أن “الدورة المتواصلة من الضربات والضربات المضادة، في خرق لوقف الأعمال العدائية “، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني “تشكل أخطر انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 منذ اعتماده في العام 2006”.

وأضاف البيان “مرّت ستة أشهرٍ منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ولا يزال مستمراً بلا هوادة، محدثًا خسائر فادحة طالت كلا الجانبين”، حيث “تأثرت حياة الآلاف من الأشخاص بشكل كبير، وفقد عشرات المدنيين أرواحهم بشكل مأساوي، بينما فقد كثيرون آخرون منازلهم وسبل عيشهم وأي شعور باليقين بالمستقبل”.

ورأى البيان المشترك “إنّ العنف والمعاناة استمرّا لوقت طويل جدًا، ويجب أن يتوقّفا”، مناشدا “كل الأطراف بشكلٍ عاجل لإعادة الالتزام بوقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701 والاستفادة من جميع السبل لتجنّب المزيد من التصعيد بينما لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية”.

كما اعتبر البيان أنه “من الضروري أيضاً التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حلّ طويل الأمد للنزاع”، مشددا على “إنّ العملية السياسية، التي ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701، والتي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، باتت ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى”.