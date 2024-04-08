الشرطة الإيطالية توقف مواطنا من طاجيكستان بتهمة الانتماء لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أوقفت الشرطة الإيطالية اليوم الاثنين بمطار العاصمة روما مواطنا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بناء على معلومات صدرت عن بلده الأصلي، طاجيكستان.

وأوقفت شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) هذا الصباح “إيلخومي ساياراخمنزودا” (32 عاما) قبل أن يستقل القطار إلى وسط المدينة بعد وصوله إلى مطار (فيوميتشينو) على متن رحلة جوية انطلقت من مدينة أيندهوفن الهولندية.

وحسب وسائل إعلامية محلية، فإن “سياراخموزودا” ذهب للقتال في سوريا عام 2014، وحتى اليوم “يبدو أنه عضو نشط في المنظمة الإرهابية المسماة داعش وتمكن من تجنب الاعتقال على مر السنين بفضل العديد من الأسماء المستعارة، مع جنسيات وتواريخ ميلاد مختلفة، ولا سيما من دول كأوزبكستان وقيرغيزستان وأوكرانيا”.

ولم تقدم الشرطة على إيقافه على الفور عند نزوله من سلم الطائرة وفضلت متابعته لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد جاء لاصطحابه من المطار. لكن سياراخموزودا كان وحده وتم القبض عليه قبل أن يستقل القطار إلى وسط روما.