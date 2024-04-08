الاتحاد الأوروبي: قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة ويجب تنفيذها على الفور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس إن الاتحاد الأوروبي يؤكد على قرارات مجلس الأمن “ملزمة ويدعو إلى تنفيذها الفوري”، في إشارة للقرار 2728 الصادر في 25 آذار/مارس الماضي، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وجاء حديث سفير الاتحاد الأوروبي لدى مخاطبته اليوم الاثنين جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث استخدام الفيتو من كل من روسيا والصين ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الشهر الماضي كان يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة في نيسان/أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وأكد السفير في خطابه أمام الجمعية العامة على “إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم دعمه الكامل وسيواصل بذل كل جهد ممكن للتخفيف من المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة”.

وأضاف “يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، الملزمة قانونا، ويشير إلى التدابير المؤقتة التي اتخذتها في 26 كانون الثاني/يناير و28 آذار/مارس، والتي يجب تنفيذها على الفور”، و”ينبغي على جميع الأطراف احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.