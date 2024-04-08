كروزيتّو في لقائه مع كاتس: السلام يتحقق باستعادة شروط الشرعية واحترام حقوق الشعبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو اليوم الاثنين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ونقلت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع عن الوزير التشديد على “صداقة إيطاليا لإسرائيل والتي تم تأكيدها عندما تعرضت لهجوم إرهابي همجي من قبل حركة حماس”.

وقال كروزيتّو “أعربت للوزير كاتس صداقتي، ولكن أيضًا مخاوفي بشأن تطور الصراع في غزة. كما أكدت له مجددا أن السلام يقوم على احترام القواعد والقانون الدولي والإنساني”، وهي “قواعد تنطبق على الجميع”.

وحسب المذكرة، رأى وزير الدفاع الإيطالي أنه يجب أن تنحصر الحرب على المقاتلين “وألا تؤثر على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والأشخاص العزل الأكثر عرضة للخطر”، كما “إن السلام الدائم الوحيد هو ذلك الذي يشهد استعادة شروط الشرعية واحترام الحقوق الأساسية، يتعايش فيها شعبان ودولتان بكرامة واحترام متبادل”.

كما شدد كروزيتّو على أنه “في لحظة مثل هذا الصراع العسكري القوي والتوتر في جميع أنحاء المنطقة، فإن الهدنة ستكون خطوة مهمة، في مصلحة الجميع، لحماية السكان”. وأضاف “بحزم مماثل، أوضحت أيضًا أنه من أجل التوصل إلى هدنة ومن ثم السلام، من الضروري إطلاق سراح جميع المدنيين الإسرائيليين المحتجزين كرهائن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أقرب وقت ممكن”.