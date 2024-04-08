نائب وزير الخارجية الإيطالي: لو اتبعنا سياسة مختلفة تجاه روسيا لتجنبنا الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية إدموندو تشيريللي إنه كان من الممكن تجنب الحرب الراهنة في أوكرانيا لو تبنى الغرب سياسة مختلفة مع الكرملين.

وقال تشيريللي، الي ينتمي لحزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) التي لم تترد في دعم السلطات في كييف، “إذا اتبعت سياسة إمبريالية، فإن الآخرين يصبحون متصلبين. وبالنسبة للآخرين فأنا أتحدث هنا عن الصين وعن روسيا”.

وأضاف، خلال حدث نظمه حزبه بعنوان (الناتو نحو عام 2030) “ربما لو اتبعنا سياسة مختلفة تجاه روسيا، لكنا تجنبنا الحرب في أوكرانيا”.

وحسب نائب وزير الخارجية، فإن “سياسة أكثر ليونة وأكثر دبلوماسية تساعد على إيجاد السلام”، في حين أن “السياسات الصارمة والعدوانية والإمبريالية دائما سيئة”، ولكن على كل حال “هذا لا يبرر انتهاك القانون الدولي”، في إشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا.