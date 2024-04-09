منظمة إنسانية: إعادة 83 مهاجراً إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية، أن ثلاثة وثمانين مهاجراً تمت إعادتهم إلى ليبيا، بعد أن كانوا قد ضلوا سبيلهم في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وقال مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي كان قد أطلق نداء استغاثة لصالح السفينة التي تواجه مخاطر، إنه “وبدلاً من إنقاذ المهاجرين، يتم اعتراضهم من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى هذا البلد بالقوة”.

وخلص المشروع الإنساني مشدداً على ضرورة أن “يتوقف ارتكاب هذه الجرائم في عرض البحر المتوسط”.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تأسس في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي والشمال أفريقي. يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفراً فرصة نجاة لهم.