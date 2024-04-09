وزير خارجية إسرائيل: إنْ هاجمتنا طهران بشكل مباشر فسنرد عليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه “إذا هاجمتنا إيران بشكل مباشر، فسنرد عليها، وإن أقدمت الميليشيات المتحالفة مع إيران على ذلك، ردا على تدمير القنصلية في دمشق، فسنهاجمها هي الأخرى أيضا”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الثلاثاء، قال الوزير كاتس: “نحن مستعدون لأي موقف، وعلى حركة (حماس) ألا تخدع نفسها بأن انسحاب قواتها من جنوب قطاع غزّة يعني نهاية الحرب”.

وتابع: “إذا توصلنا إلى اتفاق، سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لكيلا يدخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح، لكنه سيفعل ذلك في المستقبل، أي في الوقت المناسب”. وتساءل: “هل تعتقد (حماس) أننا لن نفعل ذلك؟ إنها مخطئة”.

أما بالنسبة لفرضية الدولتين والشعبين، فقد ذكر أنه “لا يوجد زعيم سياسي في إسرائيل، وليس فقط نتنياهو، يدعم هذه الفرضية اليوم”، فـ”بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، لم يعد الرأي العام لدينا يقبل بأن يعتمد أمن الدولة اليهودية على الفلسطينيين”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “(حماس) هي الأخرى لم تشأ قيام دولتين قط. إنها تريد الخلافة الإسلامية”. وأوضح أن “البديل يكمن في التفاوض المباشر مع الفلسطينيين، ومع من هم في السلطة، لإيجاد طريقة للتعايش، في مفاوضات دون شروط مسبقة”.

وأضاف الوزير: “نحن نضع أمننا على الطاولة، لكن لا يمكن ولا ينبغي لأحد أن يجبر إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ربما في المستقبل، عندما سيكون من الممكن لهم إجراء انتخابات ديمقراطية، دون أن تقوم الحركة بغسل أدمغة الناس، عندئذ سنكون قادرين على الحديث عن فرضية الدولتين والشعبين، أما الآن فقد أصبح الأمر مستحيلاً”.