الاتحاد الأوروبي: احتمال الحرب ليس خيالا لحلقات النار المحيطة بنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه “بعد سقوط جدار برلين، اعتقدنا أن الاتحاد الأوروبي محاط بحلقة من الأصدقاء”، بينما “وجد نفسه محاطا بحلقة من النيران وعدم الاستقرار”.

ومتحدثًا في المنتدى الأوروبي ببروكسل الثلاثاء، أضاف بوريل، أن “احتمال نشوب حرب تقليدية شديدة، لم يعد خيالا”، مبيناً أنه “يجب علينا بطبيعة الحال أن نفعل كل شيء لتجنبها”، لكن “لممارسة الردع، نحن نحتاج إلى وسائل تتناسب مع الهدف المرجو”.

وكرر ممثل السياسية الخارجية الأوروبية، أن الوضع في أوكرانيا اليوم “صعب للغاية، فالآلة العسكرية الروسية تسير بأقصى سرعة، بتكاليف كبيرة، لكن بأقصى سرعة”. وأشار إلى أن “هناك عدم تناسق مطلق بين روسيا وأوكرانيا”، لأن “موسكو تستطيع الاستمرار بحرب استنزاف طويلة الأمد، مما يعطي الانطباع بالفوز”، في حين أن “كييف تحتاج إلى التقدم لكي لا تخسر”.