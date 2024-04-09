بوريل: لا رغبة أوروبية في جيش موحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “ليس لديها رغبة في تكوين جيش موحد”.

وقال متحدثًا في بروكسل أمام (منتدى أوروبا) “الدول الأوروبية لديها جيوش. نحن في بروكسل ليس لدينا جيش. ولن يكون لدينا جيش أوروبي غدًا”، مشيرا إلى أن دول التكتل الموحد تريد التحكم في سياساتها الدفاعية.

وأضاف منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي “لقد سمعت شخصيًا بعض رؤساء الدول والحكومات يقولون للمفوضية لا نريد نقل الاختصاصات الدفاعية إلى الاتحاد‘‘، باعتبار أن “الدفاع هو من صلاحيات السيادة الوطنية ولا يريدون المزيد من نقل السيادة في هذا المجال” إلى بروكسل.

إلا أن بوريل أضاف “لكن يتعين علينا أن نضمن أن كل دولة تعمل وتلتزم بهدف إنفاق ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع ونحن بعيدون كل البعد عن تحقيق هذا الهدف”. وقال “لكن هذا الرقم لا ينبئ بكل شيء، لأنه مختصر للغاية: فيمكن أيضًا زيادة الإنفاق الدفاعي عن طريق زيادة معاشات التقاعد العسكرية، وهذا لا يزيد من القدرة الدفاعية. من الممكن أيضًا إنفاق المزيد على البحث والتطوير أو بناء المنشآت الصناعية”.