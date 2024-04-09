بوريل: إسرائيل لن تتمتع بالأمن حتى لو قضت على حركة حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن إسرائيل لن تتمتع بالأمن “حتى لو تم القضاء بالكامل على حركة حماس” دون التوصل إلى “حل دولتين مستدام”.

وجدد منسق الدبلوماسية الأوروبية الدعوة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وبدء العمل نحو حل سلمي للصراع بين حماس وإسرائيل.

وشدد بوريل على أن “إطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم حماس خلال الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي يجب أن يحدث دون قيد أو شرط”.

وبالمثل، حث المسؤول الأوروبي على وقف القتال وتقديم “دعم إنساني ضخم” لسكان قطاع غزة، التي على “حافة المجاعة”، والذي “لا يمكن أن يحدث دون وقف الأعمال العدائية”.