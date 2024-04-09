الحزب الديمقراطي الإيطالي: قضية ريجيني مهمة لجمهوريتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي إيللي شلاين، عن الاقتناع بأن “قضية ريجيني مهمة لجمهوريتنا”، في إشارة إلى حادث اختطاف ومقتل الباحث الايطالي الشاب، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في شباط/فبراير عام 2016.

ووفقاً لمصادر قضائية إيطالية، فقد عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة غيابية جديدة أمام محكمة الجنايات الأولى بروما، لعناصر الأمن المصريين الأربعة، المتهمين بمسؤوليتهم عن القضية، حيث سيتم الاستماع إلى شهادات مختلفة، من بينها والد الباحث، كلاوديو ريجيني.

هذا وقد شاركت شلاين في المظاهرة التي أقيمت أمام قصر العدالة مع أهل الفقيد ومحامي العائلة، وفي هذا السياق، أكدت القول: “مرة أخرى نحن هنا إلى جانب عائلة ريجيني. هذه قضية مهمة للغاية، تخص جمهوريتنا وليس مجرد عائلة واحدة فيها فقط”. وأردفت: “يجب علينا ألا ننسى أن هذه القضية واجهت عقبات هائلة، وذلك على صعيد العلاقات مع مصر أيضاً”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أكد في تصريحات صباح اليوم، أنه “لن نتخلى عن البحث عن الحقيقة”، بشأن مقتل جوليو ريجيني، وأوضح أنه “في كل لقاء مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، سواء أكان لرئيسة الوزراء أو لي، أكدنا اصرارنا على هذه القضية باستمرار”، مشددًا على “أننا نفعل ذلك دائماً بتكتم كبير”.