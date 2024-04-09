رئيس حزب الشعب الأوروبي يحذر من إفشال ميثاق الهجرة واللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر أن تصويت البرلمان الأوروبي غدًا الأربعاء على الحزم الخاصة بميثاق الهجرة واللجوء “يُعد أحد أهم قرارات هذه الهيئة التشريعية”، كما “سيحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيظهر قوة العمل بشأن سياسة الهجرة”.

وأشار رئيس حزب الشعب الأوروبي في مذكرة عشية التصويت إلى أن “المواطنين الاوربيين يتوقعون أن يقدم الساسة إجابات على هذا التحدي الكبير. وبعد سنوات من النقاش المؤلم، أصبحت الحلول مطلوبة الآن”، حيث “نحن بحاجة إلى إجراء منظم للحد من الهجرة، وضوابط صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للنموذج التجاري للمتاجرين بالبشر والجريمة المنظمة”.

وفي إشارة إلى انتقادات صدرت عن الحزب الديمقراطي الإيطالي لميثاق الهجرة واللجوء فيما يتعلق بالحقوق، قال السياسي البافاري “لا ينبغي للديمقراطيين الاشتراكيين الإيطاليين أن يتهربوا من مسؤولياتهم”، فـ”إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا”.

وأردف “إذا فشل اتفاق الهجرة، فإن ذلك من شأنه أن يلحق أضراراً هائلة بأوروبا، وخاصة بإيطاليا. هذا لا يجب أن يحدث. تصويت الغد سيقرر ما إذا كان الحزب الديمقراطي سيستمر في كونه حزبًا مؤيدًا لأوروبا”.