والدا ريجيني: جلسات المحاكمة تعيد بناء الحقيقة حول جوليو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب والد ووالدة الباحث جوليو ريجيني الذي قُتِل في القاهرة في أوائل عام 2016 عن رضاهما بشأن جلسات محاكمة غيابية بدأـ فر روما بحق أربعة عناصر أمن مصريين تتهمهم النيابة الإيطالية بالضلوع في عمليات تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي.

وقالت المحامية أليساندرا باليريني، محامية الدعوى المدنية لوالدي جوليو، باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني، “نحن راضون. أخيرا، في جلسة استماع علنية، بدأنا في إعادة بناء الحقيقة الإجرائية حول ما حدث لجوليو ومن هو. كما بدأت بعض الظلال التي ألقوها عليه تختفي “، في إشارة إلى أحاديث سابقة عن علاقة مزعومة مع الاستخبارات البريطانية.

وأضافت “لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا (…) أمامنا مسار طويل بنفس القدر، ولكن أود أن أقول إن هناك رضا في الوقت الحالي”.