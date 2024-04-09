سياسي إيطالي: حكومة نتنياهو تضر بإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى السياسي الإيطالي المخضرم، الرئيس الأسبق لمجلس النواب بيير فرديناندو كازيني أنه “لا يمكن تحديد هوية إسرائيل بسياسات حكومتها الحالية” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال كازيني، الذي لا يزال منذ 40 عاما في قبة البرلمان الإيطالي، في تصريحات إذاعية “خلال هذه الساعات ربما يكون هناك نوع من المفاوضات بشأن الرهائن جارية، ولكن المهم هو فصل دولة إسرائيل، التي أؤيدها بنسبة 100%، عن السياسة الضارة التي ينتهجها نتنياهو”.

وأردف “لا يمكننا ربط الدولة العبرية بسياسات حكومتها: يجب مساعدة إسرائيل”، ولكن “كلما أسرعت هذه الحكومة في الرحيل، كلما كان ذلك أفضل للجميع”.