إيطاليا: 4 قتلى في انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/بولونيا- وقع انفجار بعد ظهر اليوم الثلاثاء في محطة للطاقة الكهرومائية في حوض سوفيانا الاصطناعي، في جبال الأبينيني على بعد نحو سبعين كيلومترا جنوب مدينة بولونيا (شمال- وسط) أسفر عن أربعة قتلى وخمسة جرحى، بينما يظل ثلاثة في عداد المفقودين.

وأعلنت شركة (إينيل) التي تدير المحطة الكهرومائية أن حريقا اندلع في منطقة التوربينات على عمق 30 مترا تسبب في حدوث انفجار في المحطة.

وجرت عمليات إنقاذ وصفت بالصعبة تحت سطح الماء.

وفي وقت لاحق، أعربت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن قربها والحكومة من عائلات الضحايا والجرحى.

وكتبت ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي: “شكرًا لرجال الإطفاء الذين تدخلوا على الفور، ولرجال الإنقاذ الذين يعملون في هذه الساعات للبحث عن المفقودين”.