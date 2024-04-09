جولة مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وطاجيكستان لتعزيز الشراكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقد الاتحاد الأوروبي وجمهورية طاجيكستان يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في دوشانبي الجولة الثالثة من المفاوضات حول إطار شامل جديد لتعزيز علاقاتهما الثنائية.

وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أن المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة والتعاون المعززة (EPCA)، التي تم إطلاقها في شباط/فبراير 2023، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، تمثل معلمًا مهمًا في علاقات الاتحاد مع طاجيكستان، بهدف تعزيز التعاون المتبادل فيما يتعلق بالشؤون السياسية، التجارة، القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فضلا عن سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وحسب المذكرة، فإنه “تم إحراز تقدم كبير خلال الجولة الثالثة من المفاوضات”.

وستحل اتفاقية الشراكة والتعاون المعززة المستقبلية محل اتفاقية الشراكة والتعاون الحالية بين الاتحاد الأوروبي وطاجيكستان، المعمول بها منذ عام 2010.