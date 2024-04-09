المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: قوافل الغذاء لغزة عرضة للمنع أكثر من أي قافلة إنسانية أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه أن قوافل الإغاثة التي تحمل الغذاء إلى غزة هي عرضة للمنع بمعدل ثلاث مرات أكثر من أي قافلة إنسانية أخرى تحمل إمدادات أخرى.

وأكد ضرورة أن تتجه قوافل الإغاثة بشكل خاص إلى الشمال، حيث “يواجه 70 في المائة من الناس ظروف المجاعة”، خلال مؤتمر صحفي في جنيف

ورأى المتحدث أنه “من المثير للدهشة أن الإحصائيات تخبرنا أن عمليات إيصال الأغذية المنسقة التي تقوم بها الأمم المتحدة من المرجح أن يتم إعاقتها أو منع وصولها إلى المناطق التي تتطلب التنسيق داخل غزة أكثر من أي مهمة إنسانية أخرى”، مشيرا إلى أن “إسرائيل رفضت دخول نصف القوافل المحملة بالطعام التي كنا نحاول إرسالها إلى الشمال”.

وعن سبب منع إسرائيل دخول شاحنات المساعدات الغذائية قال لاركيه: “بالطبع سألت نفس السؤال. ولم نحصل على أي إجابات واضحة على أي من ذلك. إنهم ينكرون في كثير من الأحيان وهذا كل شيء. لا نحصل على تفسير”.

وفي سؤال آخر حول إعلان السلطات الإسرائيلية دخول 419 شاحنة مساعدات إلى غزة وما إذا كان هذا العدد كافيا، قال المتحدث باسم أوتشا: “تقوم السلطات الإسرائيلية بإحصاء ما يفحصونه ويرسلونه عبر الحدود. نحن نحصي الشاحنات التي تصل إلى مستودعاتنا. وبين هذين الأمرين هناك مشاكل”.

وقال إن الشاحنات التي يتم فحصها من قبل السلطات الإسرائيلية تكون عادة نصف ممتلئة فقط. “هذا هو المطلب الذي وضعوه لأغراض الفحص”.

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأنه سيتم فتح نقاط عبور أخرى، وخاصة معبر إيريز، قال لاركيه: “حتى الليلة الماضية، لم تردنا أي معلومات تفيد بأن معبر إيريز قد تم فتحه بالفعل. وهذا ما ننتظر رؤيته. ونذكر أنه في السادس من نيسان/أبريل، أصدر جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية، بيانا رحب فيه بعدد من التدابير والتأكيدات الفعلية التي حصل عليها من السلطات الإسرائيلية لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات. وحتى الليلة الماضية، كان التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات لا يزال معلقا”.