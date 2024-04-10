إيطاليا: حماية أكثر من 29 ألف هدف حساس من الإرهاب عام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد تقرير أمني إيطالي، أن عام 2023 شهد توفير الحماية اللازمة من الإرهاب، لـ29260 هدفاً حساساً.

وجاء في المعطيات الصادرة بمناسبة الذكرى 172 لتأسيس قوات الشرطة، والخاصة بسنة 2023، أنه “تم تسجيل حضور 109 رؤساء دول، 62 رئيس حكومة، 35 نائب رئيس حكومة، 144 فردًا من العائلات المالكة و1246 وزيراً ومفوضاً أوروبياً”.

وذكر التقرير، أنه “نظرا لاستمرار تهديد الإرهاب الدولي، فقد أصبح من الضروري الحفاظ على مستوى عال من الأمن القومي لحماية الأهداف الحساسة، من خلال تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة المنسقة على الصعيد الإقليمي”.

وأوضح أنه “تم في المتوسط، مراقبة 29260 هدفًا، منها 28260 بشكل عام، و670 بشكل ديناميكي مستهدف و330 بشكل ثابت تحت إشراف أفراد من قوات الشرطة والقوات المسلحة، منهم 440 من عناصر الشرطة”.

وأشار التقرير الأمني، إلى أن “بلادنا شهدت حضور شخصيات أجنبية عديدة في إطار زيارات رسمية أو بصفة خاصة”، والتي “كان من الضروري توفير خدمات حماية محددة لها”.