البابا: الحرب في كل مكان فلنطلب السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ جدد البابا فرنسيس، دعوته من أجل السلام، قائلا إن “أفكاري تتجه نحو أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل المعذبات، فليمنحهن الرب السلام”.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا “بألم”، إن “الحرب في كل مكان”، و”دعونا لا ننسى ميانمار، ولنطلب من الرب السلام”، كما “علينا ألا ننسى إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون كثيراً جرّاء الحروب في كل مكان. لنصل معاً من أجل السلام دائماً”.

هذا وقد أعرب البابا لشعب كازاخستان عن “مشاعر القرب الروحي في هذا الوقت الذي ضرب فيه فيضان هائل مناطق عديدة من البلاد وتسبب بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم”. واختتم بدعوة الجميع، “إلى الصلاة لأجل جميع الذين يعانون من آثار هذه الكارثة الطبيعية”.