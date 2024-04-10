إيطاليا: زيادة تدفقات الهجرة عام 2023 بنسبة 50%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تقرير أمني إيطالي، إن عام 2023، شهد وصول 157,651 مهاجراً سرياً إلى البلاد عبر طرق الهجرة العديدة المارّة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال 3592 عملية إنزال.

وجاء في المعطيات الصادرة بمناسبة الذكرى 172 لتأسيس قوات الشرطة، والخاصة بسنة 2023، أنه “يمكن ملاحظة أن ضغط الهجرة غير النظامية عن طريق البحر، والذي انخفض باستمرار منذ عام 2017 حتى عام 2019، عكَسَ اتجاهه في الفترة بين عامي 2021 و2023، مسجلا ارتفاعا كبيرا”، ففي هذا الأخير، “كانت هناك زيادة بنسبة 49.96% مقارنة بالعام السابق”، 105,131 مهاجراً بعد 2539 عملية رسوّ عام 2022.

وذكر التقرير، أن “الذروة القصوى لأعداد الوافدين في عام 2023 كانت في آب/أغسطس مع وصول 25,673 مهاجراً (بمعدل 828.16 مهاجراً يومياً)، وقد تأثرت إيطاليا بالتدفقات القادمة من تونس (97667)، ليبيا (51986)، تركيا (7153)، الجزائر (620)، لبنان (214) وقبرص (1)”.

وأوضح أن “المناطق الأكثر عرضة لاستقبال التدفقات، كانت صقلية مع 132,988 عملية رسوّ، وكالابريا بـ13,202″، أما “المناطق الأخرى التي خضعت لعمليات الإنزال، فهي: پوليا (4272)، توسكانا (1628)، كامبانيا (1490)، لاتسيو (1002)، سردينيا (859)، ليغوريا (734)، أبروتسو (617)، ماركيه (574) وإميليا رومانيا (285)”.