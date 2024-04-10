إيطاليا: إعادة 7 مهاجرين إلى أوطانهم بسبب الإرهاب من أصل 4368 العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف تقرير أمني إيطالي، عن أنه فيما يتعلق بتدابير الإعادة إلى الوطن، اعتمدت مكاتب الهجرة التابعة لمقرات الشرطة ما مجموعه 28,983 أمر طرد من التراب الوطني عام 2023، ضد مواطنين أجانب ومن الاتحاد الأوروبي.

وجاء في المعطيات الصادرة بمناسبة الذكرى 172 لتأسيس قوات الشرطة، والخاصة بسنة 2023، أنه “في الفترة نفسها، تمت إعادة 4368 أجنبيًا ومواطنًا من الاتحاد الأوروبي، ممن خضعوا لهذه الإجراءات، إلى وطنهم. من بينهم سبعة أجانب تم ترحيلهم لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو لقربهم من منظمات إرهابية”.

وذكر التقرير، أنه “مع الإشارة بشكل خاص إلى العائدين، كان من الضروري مرافقة 3538 منهم إلى بلدان المقصد (حوالي 81٪)، من خلال استخدام أفراد متخصصين من الشرطة (1032 برحلات جوية أو سفن مُجدوَلة و2506 برحلات جوية مستأجرة، 106 منها مستأجرة خصيصاً، تم تنفيذها بالتعاون مع وكالة فرونتكس ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً”.

وأوضح أنه “تم تنفيذ أنشطة الإعادة أيضًا بعد الاحتجاز الوقائي للأشخاص الذين خضعوا للأوامر القضائية بهذا الصدد، في مراكز الاحتجاز الخاصة بالإعادة إلى الوطن، وذلك غالبًا بسبب الحاجة إلى الحصول على وثائق السفر اللازمة لهم من الممثليات الدبلوماسية المختصة”.