برلماني إيطالي يقترح قانونا لعطلة رسمية بعيد الفطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي معارض: “أود أن أتمنى من أعماق قلبي عيد فطر مبارك لجميع الأخوات والإخوة المسلمين في إيطاليا والعالم”.

وكتب عضو مجلس النواب من حزب أوروبا الخضراء (يسار الوسط)، أبو بكر سوماهورو في تدوينة على (إنستغرام) الأربعاء، “أغتنم هذه الفرصة لأبلغكم بأنني تقدمت بطلب لمشروع قانون يجعل من هذا اليوم التالي لشهر رمضان، عطلة للاحتفال بعيد الفطر”.

وأوضح البرلماني، أنه “بالإضافة إلى احترام مبادئ الدولة العلمانية والتعددية الدينية المنصوص عليهما في الدستور، أعتقد أن هذه تُعدّ طريقة ملموسة للتعريف بقوانين بلادنا، تحديثها، تكييفها ومواءمتها مع الواقع الحالي والمتجدد”.

وأشار سوماهورو (أصوله من ساحل العاج) إلى أن “إيطاليا قد تغيّرت في الواقع، بعد أن أغنت نفسها بالتعددية من وجهة نظر دينية أيضاً”، مبيناً في هذا السياق أن “الإسلام أصبح يعد اليوم ثاني أكثر الديانات انتشاراً”. واختتم قائلاً، إن “بلادنا هي الدولة الثالثة في الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وفرنسا، من حيث حضور المجتمعات المسلمة. فلتحيا إيطاليا التعددية”.