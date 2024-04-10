تاياني يلتقي وزير التجارة الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية أنطونيو تاياني، صباح غد الخميس وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وانغ وينتاو.

اللقاء يجري في مدينة البندقية في حدث لإحياء ذكرى شخصية ماركو بولو في المقر الرئيسي لجامعة كا فوسكاري.

وتنطلق وقت لاحق من نفس اليوم بمدينة فيرونا (شمال) اعمال اللجنة الاقتصادية المختلطة الإيطالية الصينية.

وبهذه المناسبة، جدد تاياني الاعراب عن رغبة حكومة بلاده في “تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين إيطاليا والصين والاستثمار في الشراكة الثنائية، في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية العالمية التي تأسست بين البلدين في عام 2004 والذكرى السبعمائة لوفاة ماركو بولو”.

وقال “نرحب بالوفد الصيني في منطقة صناعية قوية وموجهة نحو التصدير، والتي تمثل في الوقت نفسه متانة العلاقات التاريخية والثقافية بين إيطاليا والصين”.

تعد اللجنة الاقتصادية الإيطالية الصينية المشتركة (CEM) الأداة الرئيسية للتعاون مع الصين في المسائل الاقتصادية والتجارية، وهي مدرجة ضمن آليات الحوار للشراكة الإستراتيجية العالمية التي تأسست عام 2004، وذلك بعد عدم تجديد الحكومة الحالية لمذكرة تفاهم مع بكين تعود لعام 2019 بشأن مبادرة الحزام والطريق.