وزير الداخلية الإيطالي: تدفقات الهجرة غير المنضبطة تخلّ بالنظام العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الاقتناع بأن التدفقات غير المنضبطة للهجرة، تُحدث خللاً في النظام العام للبلاد.

وخاطب الوزير بيانتيدوزي، قوات الشرطة خلال احتفالات الذكرى الـ172 لتأسيسها، الأربعاء، قائلاً: “لا يسعني إلا أن أشيد بالتزامكم في مجال الهجرة، فالتدفقات الخارجة عن السيطرة، تجازف بعرقلة إتمام أشكال مناسبة من الاندماج، مما يؤدي إلى خلق حالات من التهميش الاجتماعي وكل ما يترتب عليها من تأثيرات حتمية على النظام العام”.

وأضاف بيانتيدوزي، أنه “لهذا السبب فإن سياسات حكومتنا هذه تسير وفق مبادئ توجيهية محددة، تشهد توسيع قنوات الدخول النظامية من ناحية، ومن ناحية أخرى، تمارس نشاطًا متواصلًا لمكافحة المتاجرين بالبشر”.

وخلص وزير الداخلية إلى القول، إنه “في هذا السياق، هناك سياسات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة”، وذلك “من خلال التعاون الإنمائي ودعم عمليات السلام”.