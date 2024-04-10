إيلفا يوهانسون: على البرلمان الأوروبي تمرير حزمة ميثاق الهجرة واللجوء برمتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعت مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون إلى تمرير “الحزمة برمتها” في تصويت للبرلمان على ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي.

وقالت يوهانسون، في كلمة خلال الجلسة العامة المصغرة في بروكسل سبقت التصويت “لقد حان الوقت لإصلاح السياسة الأوروبية” في التعامل مع الهجرة واللجوء، لأنها “معطلة”.

وأردفت “يتوقع مواطنونا مِنّا أن نحمي الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد وأن نرحب بأولئك الذين يأتون للعمل أو الدراسة، ولكنهم في الوقت نفسه يتوقعون منا أن نمنع الوصول غير النظامي والرحلات المميتة وأن نمضي قدماً في عمليات الإعادة السريعة لأولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء على أراضي الاتحاد الأوروبي”.

ورأت يوهانسون، المنتمية للحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي “لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية، فقبل أربع سنوات التعطيل كان من جانب المجلس الأوروبي. الآن القرار بين أيديكم”.

وتوقعت المفوضة أن يشهد التصويت “تحديا صعبا”، محذرة الأحزاب التي تفكر في “تفكيك” الوثيقة والتصويت بنعم على بعض النصوص وعرقلة الأخرى. وقالت “الآن أو أبدًا: هذه اللحظة لن تعود. التاريخ وناخبونا يراقبوننا. إنه إقرار كل شيء أو لا شيء: يجب أن تمر جميع النصوص، وإلا فلن يمر أي شيء.”