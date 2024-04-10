رئيس إيطاليا يهنئ مواطنيه المسلمين والمقيمين بالبلاد بعيد الفطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا إنه “بمناسبة نهاية شهر رمضان، أتقدم بالتمنيات الودية إلى المواطنين الإيطاليين والضيوف الذين يعتنقون العقيدة الإسلامية” في بلده.

وحسب المذكرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية بمناسبة عيد الفطر الذي يصادف اليوم الاربعاء، أشار رأس الدولة الإيطالية إلى أن “الدستور يذكرنا بأن جميع الطوائف الدينية حرة أمام القانون، طالما أنها لا تتعارض والنظام القانوني الإيطالي”، مشددا على أن “الحرية الدينية هي إحدى أسس التعايش، التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وقال ماتّاريلا إن “ترسيخ الاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات هو عنصر من عناصر التماسك الاجتماعي لمجتمعنا ويتطلب ممارسة مسؤولية مشتركة من أجل الصالح العام”.

وأردف “للأسف، لقد تزامن شهر رمضان هذا العام مع فترة مليئة بالمخاوف بشأن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمدنيين الأبرياء في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط”.

وحسب رئيس الجمهورية، فـ”إن رسالة الأديان من أجل السلام هي بلا حدود وعلينا أن نجعلها مرجعية لنا، وخاصة في مرافقة الشباب في تعليم التفاهم المتبادل”.

واختتم بالقول: “إلى النساء والرجال الذين يعتنقون العقيدة الإسلامية في إيطاليا، أجدد أطيب تمنياتي بعيد فطر سعيد وسلمي”.