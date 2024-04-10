ستولتنبرغ: مساهمات عديدة لفنلندا في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ “بمساهمات هلسنكي العديدة” في الحلف، وذلك لدى لقائه في مقر الناتو اليوم الأربعاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب “بعد أيام من احتفال فنلندا بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى الحلف”، حسبما أفادت المذكرة الصادرة في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ إن “فنلندا تأخذ الأمن والدفاع على محمل الجد”، وأضاف في حديثه مع ستوب “لقد جعلتم الإنفاق الدفاعي أولوية منذ فترة طويلة ونحن ممتنون لحقيقة أنه عندما انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، فإن حليفًا آخر في الناتو ينفق أكثر من 2% على الدفاع”.

كما شكر الأمين العام لحلف الناتو فنلندا على “دعمها القوي لأوكرانيا، والذي يصل إلى حوالي 2 مليار يورو كمساعدات عسكرية منذ عام 2022، ورحب بإبرام هلسنكي مؤخرًا لاتفاقية أمنية مدتها 10 سنوات مع كييف”.

وشدد الأمين العام على “الحاجة الملحة لمواصلة الدعم العسكري” لأوكرانيا في ظل “الوضع الصعب في ساحة المعركة”، وقال: “إن التأخير في التمويل له عواقب مباشرة على الأرض كل يوم”، كما أنّ “التأخير في تسليم الدفاعات الجوية سيسمح للصواريخ الروسية بضرب المزيد من الأهداف، وفي تسليم الذخيرة سيسمح لموسكو بالضغط على طول خط المواجهة”.

وقال “ببساطة، أوكرانيا لا تستطيع الانتظار. إنها تحتاج إلى دفاعات جوية وذخيرة ومساعدات الآن”، مؤكدا أن الناتو “يعمل بنشاط لضمان مساعدة أمنية موثوقة ويمكن التنبؤ بها لأوكرانيا في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل”.