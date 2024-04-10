البرلمان الاوروبي يقر ميثاق الهجرة واللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- بأغلبية 301 صوتا مقابل 272 وامتناع 46 عن التصويت، أقر البرلمان الأوروبي جميع نصوص ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في جلسة عامة مصغرة انعقدت في بروكسل اليوم الاربعاء.

وفي أول تعليق، كتب نائب رئيس المفوضية اليوناني مارغريتيس شيناس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد ما يقرب من 10 سنوات من العرقلة، اعتمد البرلمان هذه الاتفاقية، وهي ثورة كاملة في قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة”.

وزاد: “لقد تم الأمر… ستدير أوروبا الهجرة بطريقة منظمة، وفقًا لشروطنا”.

ويتضمن الميثاق نصوص على رأسها إجراءات مشتركة للحماية الدولية على المستوى الأوروبي، الاستجابة لحالات الأزمات والقوة القاهرة، إدارة اللجوء والهجرة، إجراءات فحص وإعادة إلى الوطن على الحدود، نظام معلومات أوروبي بشأن السجلات الجنائية لمواطني بلدان ثالثة، إطار أوروبي لإعادة التوطين، تحديد قواعد منح الحماية الدولية.