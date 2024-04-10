مجلس أساقفة إيطاليا ينتقد بشدة ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف مجلس الأساقفة الايطاليين الميثاق الأوروبي بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء الذي أقره البرلمان الأوروبي في وقت سابق اليوم الأربعاء بأنه “انحرافاً في سياسة اللجوء وفشل التضامن الأوروبي، الذي يبدو أنه يتحطم مثل الأمواج ضد قوارب الأمل” التي تقل المهاجرين.

وقال المونسنيور جان كارلو بيريغو، رئيس لجنة الأساقفة المختصة بقضايا الهجرة ورئيس مؤسسة (ميغرانتس)، في مذكرة: “نحن على ثقة من أن المادة 10 من دستورنا تظل بمثابة ضمانة آمنة لحماية طالبي اللجوء. وستكون الانتخابات الأوروبية المقبلة اختبارًا مهمًا لتجديد أوروبا بدءًا من جذور التضامن وعدم تطويعها للقوميات والشعبوية التي تخاطر بنسيان تاريخنا الأوروبي المشترك”.

ورأى أن “ميثاق الهجرة وطالبي اللجوء، الذي تمت الموافقة عليه اليوم في البرلمان الأوروبي في بروكسل، كان ينبغي أن يعدل قواعد دبلن، ويفضل الحماية الدولية في أوروبا للأشخاص الفارين من الكوارث البيئية والحروب وضحايا الاتجار بالبشر واللاجئين والناس الذين يسحقهم الفقر، مع الالتزام التضامني من جميع الدول الأعضاء” في التكتل الموحد.

كما طالب المونسنيور بيريغو “بالعودة للحماية المؤقتة كما رأينا مع 8 ملايين مهاجر فروا من أوكرانيا، ومراقبة مشتركة بين المجتمعات المدنية والمؤسسات المتوسطية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط”.

وأردف “بدلاً من ذلك، بينما تستمر المآسي في البحر الأبيض المتوسط، تنغلق أوروبا على نفسها بأغلبية الأصوات، وتهمل مآسي المهاجرين الفارين، وتستبدل الترحيب الحقيقي بدفع الأموال”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “يطالب بالمزيد من البلدان الحدودية، مثل إيطاليا” من خلال “عمليات تفتيش أسرع، وإرجاع أولئك الذين ينتقلون إلى أوروبا دون وثيقة حماية دولية إلى البلد الأول الذي نزلوا فيه، وتسهيل عمليات الإعادة إلى بلدان ثالثة غير آمنة، وغض الطرف عن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة التدفقات”، بينما “تتضاءل حماية العائلات والقاصرين”.