وزير الخارجية الإيطالي: إقرار ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي خطوة إلى الامام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو إن مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على ميثاق الهجرة واللجوء “خطوة مهمة، نتجاوز بها (معاهدة) دبلن”.

ووصف رئيس الدبلوماسية التدابير المتضمنة في الميثاق بأنها “أفضل حل وسط ممكن” صوت حزبه (فورتسا إيتاليا) لصالح الحزمة.

وقال في تصريح للصحفيين مساء الاربعاء، على هامش حدث بالعاصمة روما “يبدو لي أن إقرار الحزمة نتيجة إيجابية ترى أوروبا أخيرًا كلاعب فاعل”، حيث “لديها مقترحات ملموسة، بعض الأفكار الإيجابية لمعالجة مشكلة الهجرة القانونية وتلك غير النظامية والذين لديهم حق اللجوء”.

وأردف “بالتالي، فإنها رؤية شاملة سمحت لنا باتخاذ خطوة إلى الأمام، لعبت فيها إيطاليا دورا مهما وأيضا عائلتي السياسية حزب الشعب الأوروبي”.