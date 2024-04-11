مسؤول عسكري إيطالي: شروط مستشفى ميداني في رفح غير متوفرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفاد قائد قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإيطالية بأنه “لا تتوفر ظروف إقامة مستشفى ميداني عسكري داخل قطاع غزة”.

وقال الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو، خلال جلسة استماع الخميس بمجلس الشيوخ حول مشاركة بلاده في البعثات الدولية، “إذا تطلب الأمر، نحن على استعداد لإعادة إرسال مستشفى عائم أو مستشفى ميداني. لكن ظروف العمل داخل غزة، في مدينة رفح، ليست متوفرة. الفكرة كانت وضع مستشفى ميداني بالقرب من المعبر، ولكن كل هذا يخضع دائمًا لإمكانية علاج المرضى”.

وأضاف، متحدثاً عن المبادرة التي أسفرت عن استقبال 100 طفل فلسطيني مع عائلاتهم للعلاج في إيطاليا، “إن الحرب وحش قبيح، وغالباً ما تؤثر على الأضعف والأبرياء”.