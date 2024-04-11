مسؤول عسكري إيطالي: الحرب بأوكرانيا هزت أسس النظام العالمي بشكل عميق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-لفت قائد قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإيطالية إلى أن “الصراع في أوكرانيا، الذي دخل الآن عامه الثالث، يؤكد أنه حدثا فاصلا هز أسس النظام العالمي بشكل عميق، ولا يزال يولد تداعيات نظامية بعيدة المدى”.

وقال الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو، خلال جلسة استماع الخميس بمجلس الشيوخ حول مشاركة بلاده في البعثات الدولية لحفز السلام، إنه “مع استمرار الحرب، تتزايد الرغبة في تعزيز السياسات الدفاعية لكل دولة على حدة وفي قوة الردع للمنظمات الدولية المرجعية الرئيسية، مثل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

وحسب المسؤول العسكري الإيطالي، فإن “التحالف عبر الأطلسي، الذي احتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في 4 نيسان/أبريل الماضي، يمثل حصن الاستقرار للرد على سيناريو معقد ومتطور باستمرار”.