ماتّاريلا يتحدث عن مخاطر السلاح النووي والذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا عن “عودة لم يكن من السهل التنبؤ بها إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية”، إلى جانب “البحث عن أسلحة جديدة ذات آثار مدمرة وعواقب قاسية متزايدة”.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس بممثلي الأكاديميات الوطنية للعلوم لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مقر الرئاسة (قصر كويرينالي) .

كما لفت رأس الدولة الإيطالية إلى أن الفقر وعدم المساواة “موجودان بشكل حاد وكبير اليوم، ويتزايدان أيضًا في بعض النواحي في البلدان المتقدمة”.

كما أثار ماتّاريلا مسألة تقنية الذكاء الاصطناعي التي وصفها “المبهرة” و”تثير التساؤل الدائم حول الفرص التي يتيحها البحث العلمي بتقدمه، مع المطالبة بالاستخدام الإيجابي له وتجنب تلك المشوهة والسلبية والخطرة”.

إلا أنه أردف “لكن هذا، كما نعلم، كان موجودًا دائمًا في التاريخ. العلم يوفر فرصًا عظيمة للغاية، ومن ثم يعود الأمر إلى مؤسساته المنظمة لتحقيق أقصى استفادة منه”.