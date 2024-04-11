ميلوني تدعو الرئيس الارجنتيني لحضور قمة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الدعوة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في حزيران/يونيو المقبل في مقاطعة بوليا (جنوب-شرق).

جاء ذلك في مذكرة سلمها السفير الإيطالي لدى بوينوس إيريس إلى وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع لهذا العام.

وأشارت صحيفة (Mdz) الإلكترونية الأرجنتينية إلى أنه “بين ميلي وميلوني، اللذين التقيا بالفعل في روما في شباط/فبراير الماضي، هناك تقارب أيديولوجي قوي، ويعتبر الرئيس الأرجنتيني رئيس الوزراء الإيطالية مرجعية أساسية لأجندته الجيوسياسية في أوروبا”.