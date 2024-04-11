منظمة إنسانية: موت وفقدان 400 مهاجر بالبحر المتوسط ​​منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت منظمة إنسان ية بحقيقة تسجيل 400 مهاجر بين ضحية ومفقود في منطقة وسط البحر المتوسط ​​منذ بداية العام الجاري.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة، في مذكرة الخميس: “لقد تم دفع حصيلة فادحة أخرى من الأرواح أمس في البحر المتوسط”، فـ”هناك تسع جثث مؤكدة، وصلت أمس إلى لامبيدوزا، من بينها طفلة صغيرة تبلغ من العمر بضعة أشهر وصبي توفي بعد محاولات إنعاشه، لكن هناك 15 شخصاً آخرين في عداد المفقودين أيضاً والحصيلة معرضة للتفاقم”.

وأضافت المنظمة، أن “حلم أولئك الذين فروا من الحروب، الجوع، الصراعات والعنف، محاولين الوصول إلى الأمان في أوروبا عن طريق البحر، على الرغم من الظروف الجوية والبحرية الصعبة، انتهى بشكل مأساوي خلال الليلة الماضية”، مبينةً أن “كوادرنا الموجودة على الجزيرة الصقلية، قامت بتقديم المساعدة على الفور للقاصرين وأسر الناجين الذين وصلوا وهم في حالة صدمة ويعانون من انخفاض حرارة الجسم”.

وذكرت إنقاذ الطفولة، أن “يوم أمس شهد مأساة بحرية أخرى في اليونان، تسببت بوفاة 3 فتيات صغيرات”. وأوضحت أن “الحلقات الدرامية الأخيرة ترفع عدد القتلى والمفقودين في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وحدها عام 2024 إلى حوالي 400 شخص، لتبقى إحدى أكثر طرق دموية الملاحة دموية في العالم”.

وبهذا الصدد، قالت مديرة قسم العلاقات المؤسساتية في المنظمة، جورجا ديريكو: “بينما كنا نبحث سبل حماية الحدود الأوروبية أمس، فقد أطفال، نساء ورجال حياتهم على أمل بناء مستقبل سلمي، بعيدًا عن الصراعات، الاضطهاد، الجوع، العنف، الزواج القسري والفقر المدقع”، فـ”لا يمكننا أن نشاهد مكتوفي الأيدي ما يُعلن عنه من مآسٍ، ومن الضروري إعادة الإنسان وإنقاذه إلى مركز السياسات الوطنية والأوروبية”.

وأردفت: “لذلك، نحن نواصل المطالبة بتحمل المسؤولية المشتركة من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية، مما يؤدي إلى إنشاء نظام محكم ومنسق للبحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. ونأمل أن يتم تنفيذ هذا النظام”، وأن “تشمل الإصلاحات المتعلقة بسياسات الهجرة الأوروبية، فتح قنوات منتظمة وآمنة للوصول إليها، وإنشاء آليات جديدة للم شمل الأسر، ممرات إنسانية وإجلاء الأشخاص الهاربين أيضاً”.