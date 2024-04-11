رئيس المجلس الأوروبي: على حكومة نتنياهو احترام القانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه “يتعين على حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو أن تحترم القانون الدولي”.

وأضاف، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لروما اليوم الخميس “هذا يعني أن وقف إطلاق النار مهم وأنه من المهم للغاية السماح بوصول المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة.

وشدد ميشيل على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي، وقال “هذا هو السبب وراء تقديمنا قبل كل شيء الدعم الإنساني لشعب غزة”. وقال: “نحن نلح مع الولايات المتحدة ودول أخرى على الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد استقبلت صباح اليوم الخميس بمقر الحكومة (قصر كيجي) رئيس المجلس الأوروبي

ووفق مصادر في الحكومة الإيطالية، فإن النقاش بين ميلوني وضيفها استعرض قضايا تقع في قلب الأجندة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي للأعوام 2024-2029، خلال الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الأوروبي ولمؤسسات التكتل الموحد بعد انتخابات حزيران/يونيو القادم.