رئيس المجلس الأوروبي: نحن أكثر وحدة الان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ان التكتل الموحد “أضحى مختلفا اليوم”، فـ”نحن أكثر وحدة وأقوى من ذي قبل: وهذا هو أحد الآثار الجانبية للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا”.

وأضاف ميشيل، في تصريح للصحفيين في أعقاب اجتماع في روما الخميس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “الأثر الآخر هو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أكبر لأننا اتخذنا قرارات والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي: تقدم هائل في مجال التعاون الدفاعي”.

وزاد “هذا شيء جديد وسنفعل المزيد أيضًا فيما يتعلق بالاستثمارات: بنك الاستثمار الأوروبي، على سبيل المثال، أصبح أداة قوية للغاية لتسهيل المزيد من الاستثمارات والمزيد من التعاون في قطاع الدفاع”.

ووفق رئيس المجلس الأوروبي، فإنه “أولا وقبل كل شيء، من المهم للغاية أن نكون متحدين. وهذا هو الحال حاليا”، مضيفا “نحن ندافع عن أمننا من خلال تقديم دعمنا لأوكرانيا وتوفير المعدات العسكرية”.

وتابع: “لقد قررت روسيا تعريض العالم للخطر” بغزو أوكرانيا، “هذا انتهاك واضح للقانون الدولي ولا يوجد سوى خيار واحد ممكن: دعم أوكرانيا بقدر ما نستطيع، وهذا ما نفعله بدعم من الدول الـ27 الأعضاء” في الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل “لقد حققنا تقدما كبيرا خلال فترة زمنية محدودة على صعيد الذخيرة والمعدات العسكرية”، مذكرا بأنه “لأول مرة في التاريخ نقرر توريد معدات عسكرية” إلى دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي “وهو القرار الذي اتخذناه بعد مرور بضعة أيام على الغزو الروسي”، في 24 شباط/فبراير 2022.