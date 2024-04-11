ميشيل: أتفق مع ميلوني على أن تنفيذ ميثاق الهجرة أولوية وضرورة الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه “اتفقنا أنا و(رئيسة الحكومة) جورجا ميلوني على أن الإدارة الفعالة للهجرة تمثل أولوية”.

وكتب رئيس ميشيل في تدوينة على منصة (إكس) بعد اللقاء الذي جمعه وميلوني في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الخميس، أنه “مع ميثاق اللجوء والهجرة الذي اعتمده البرلمان الأوروبي أمس، يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاح نظامه”، مبيناً أن “التنفيذ أصبح الآن أمرًا أساسيًا، مما يسمح بعمليات الإعادة الفعالة للمهاجرين إلى أوطانهم أيضاً”.

وأكد ميشيل القول: “إننا نواصل تعزيز الشراكات مع بلدان ثالثة، بما في ذلك من خلال فرص إقامة تدفقات هجرة قانونية”، مضيفا أن “مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم تمثل تحديا نواجهه معا، من خلال جميع الأدوات المتاحة”.