ميشيل: هناك خيارات لإرجاء مواعيد انتهاء خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن ” هناك خيارات لإرجاء مواعيد انتهاء الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”، كما “أفترض أن هناك خيارات لضمان استخدام الأموال التي سيتم صرفها لصالح الاستثمارات في إيطاليا والدول الأعضاء الأخرى”. وفي تصريحات للصحافيين بعد لقائه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، في روما الخميس، تحدث ميشيل عن “إجراءات معينة للقيام بذلك”، في إشارة إلى التأجيل دائماً، لكن “لا أريد إصدار أحكام مسبقة أو استباق الأمور، لأنه نقاش يجب أن يتم في محافل المفوضية والمجلس الأوروبييَن”.

وردا على سؤال عن دور محتمل في الاتحاد الأوروبي لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، بعد انتخابات حزيران/يونيو المقبل، أشار رئيس المجلس الأوروبي، إلى أنه “ستكون هناك الانتخابات الأوروبية، التي تمثل لحظة ديمقراطية مهمة للغاية، وبعدها ستتكون لدينا صورة للنتائج، وهذا عنصر أساس لإعطاء توجه سياسي للمشروع الأوروبي المستقبلي”.

وخلص السياسي البلجيكي إلى القول، إنه “من ثم، سيتعين علينا التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال الاستراتيجي واقتراح فريق على رأس الاتحاد الأوروبي”.