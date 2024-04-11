وزير إيطالي: على أوروبا حماية نظامها من المنافسة غير العادلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الصناعة في الحكومة الإيطالية، أدولفو أورسو إن “قطاع السيارات في أوروبا يشهد تحولا”، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للنظام الصناعي الأوروبي، “يعلم الجميع أنه سيتعين على التكتل الموحد بالضرورة وبسرعة متزايدة أن تفعل ما فعلته الولايات المتحدة لحماية نظامها من المنافسة غير العادلة وتأكيد قدرتها التنافسية على المستوى العالمي”.

وقال، خلال زيارته الخميس لمدينة تورينو “بالتالي، فإن أولئك الذين لا ينتجون في أوروبا شرعوا في تطوير مشاريع للإنتاج فيها وفي إيطاليا”، كون الأخيرة “البلد الذي يتمتع بالسياق الأكثر جاذبية وأيضًا لأنه لديه شركة واحدة فقط (مجموعة فيات) لتصنيع السيارات، بينما يوجد في البلدان الأخرى ازدحام بالعلامات التجارية”.

وحسب الوزير القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا)، فإن “المفوضية الأوروبية أدركت أخيرا الحاجة إلى مكافحة المنافسة غير العادلة”، مشيرا إلى أن بروكسل فتحت مؤخرًا ملفات للتأكد مما إذا كانت هناك انتهاكات للسوق، على سبيل المثال فيما يتعلق بإعانات من بكين للشركات لإنتاج الألواح الشمسية ومصانع طاقة الرياح والمركبات الكهربائية الصينية التي يتم تصنيعها وتصديرها إلى أوروبا.

وقال في هذا الصدد: “الملفات مفتوحة بالفعل وأفترض أنها ستختتم خلال العام الحالي”.