إيطاليا: نريد رؤية مزيد من الاستثمارات الصينية في بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، “الرغبة برؤية مزيد من الاستثمارات الصينية في بلادنا”.

وفي خطاب ألقاه الخميس، في بجامعة (كا فوسكاري) في مدينة البندقية، خلال مؤتمر “ماركو بولو، جسر بين أوروبا والصين ـ الماضي الذي يلهم المستقبل”، رأى نائب رئيس الوزراء، أنه “يمكن تعزيز الحوار والنقاش من خلال الثقافة والرحلات: بهذه الطريقة يتم تجاوز سوء التفاهم وتعزيز التعاون”.

وقال الوزير تاياني، إن “ماركو بولو هو رائد الدبلوماسية المرتبطة بالسياحة والمعرفة، وهو أستاذ الحوار إلى جانب ماتيو ريتشي، المحبوبان جداً من قبل الصين. إنهما الأوروبيان الوحيدان اللذان نراهما في الأيقونات الصينية”.

وأضاف تاياني: “إن رحلة ماركو بولو لا يمكن أن تقتصر على مجرد ذكرى، بل يجب أن تكون نقطة انطلاق لتشجيع التبادل المستمر بين بلدين بعيدين، لكن نقاطاً مشتركة عديدة تجمعهما”. وأردف: “نريد أن تظل الصين شريكنا الرئيسي في آسيا وأن تنمو استثماراتها في إيطاليا”، فـ”سوقها يمثل فرصة عظيمة بالنسبة لنا وهم يقدرون منتجاتنا”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على القول: “أنا أؤمن بالسياحة بشدة، وعندما كنت مفوضاً أوروبياً، وقعت اتفاقية مع الصين لتعزيز حضورها في أوروبا والحضور الأوروبي في الصين”. وأشار إلى أن “الألعاب الأولمبية التي ستقام في مقاطعتي لومبارديا وفينيتو، ترغب برؤية حضور صيني أكبر، وربما مع تنفيذ رحلات جوية من الصين”.

وتابع الوزير القول “إن فينيتو مقاطعة تتمتع بواقع صناعي عالي الجودة وهي المنطقة الإيطالية الثالثة من حيث الصادرات”، فـ”الصين سوق ذات أهمية كبيرة، ولذلك ستجتمع اللجنة الاقتصادية المختلطة اليوم هنا ثم في فيرونا لتعزيز النمو والرفاهية، ونحن ملتزمون بضمان استمرار سفننا بالإبحار نحو الصين عبر قناة السويس والبحر الأحمر”.

واسترسل: “بهذا المعنى، فإن كلمة الصين مهمة ويمكن أن تقود إلى الحوار والوفاق”. لذلك “عندما نشاء، يمكننا البناء معاً”، وفي هذا السياق “تذكر ماركو بولو يعني إتاحة الفرصة لفهم العلاقة مع الآخرين وتعزيزها بشكل متزايد”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “الحوار والنقاش يُعدّان عنصران أساسيان، وبشكل خاص في ظل الحروب القائمة الآن، سواء للدفاع عن أفكار الفرد أو للتوصل إلى حلول وسيطة. الحوار والدبلوماسية هما أقوى سلاح لتحقيق الهدف الأهم ألا وهو السلام”.