وزير إيطالي: أوروبا تفرض إجراءات إعادة هيكلة مراكز المهاجرين لضمان طرد فعّال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات لإعادة هيكلة المراكز الاستقبال المؤقت للمهاجرين، لضمان الطرد الفعّال لهم”.

وأثناء رده على أسئلة خلال إحاطة برلمانية في مجلس الشيوخ، الخميس، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن “الحكومة تكرس جهودًا خاصة لجعل إجراءات الترحيل أكثر فعالية ولتحسين شبكة مراكز الإعادة إلى الوطن التي، أذكركم بأنه قد تم تقديمها بموجب قانون توركو – نابوليتانو الخاص بهذا الشأن، تتوافق مع الالتزامات المحددة التي يفرضها التشريع الأوروبي، والتي تم تعزيزها مؤخرًا”.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه “علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الذي يفرض علينا تنفيذ لائحة الإجراءات الأساسية من أجل ضمان فعالية تنفيذ أوامر الطرد، وليس لأغراض أخرى”، وبالتالي “فإن عدم الاحتجاز في مثل هذه المرافق من شأنه أن يعرض إيطاليا لمسؤولية انتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي وما يترتب على ذلك من العقوبات”.