وزير الداخلية الإيطالي: طرد 27 مهاجراً منذ بداية العام بسبب التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الضوء على أن 27 مهاجراً طردوا من بلادنا منذ بداية العام الجاري بسبب الانجراف نحو التطرف.

وفي معرض رده على أسئلة خلال إحاطة برلمانية أمام مجلس الشيوخ، الخميس، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن “من بين آلاف الأشخاص الذين أعيدوا إلى أوطانهم في عام 2023، تم تنفيذ 77 أمر طرد لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ترتبط بخطر التعصب الديني أو التطرف”، وقد “تم تنفيذ 27 عملية طرد للأسباب نفسها منذ بداية العام الحالي”.

وقال وزير الداخلية: “أريد أن أسلط الضوء على أهمية مراكز استقبال المهاجرين المؤقت بهدف الإعادة (CPR) في مجال إعادة وطرد الأشخاص الخطرين”، فـ”في الواقع، تتيح هذه الهياكل احتجاز الأفراد الذين تمثل حرية تنقلهم داخل الأراضي، في انتظار إعادتهم إلى وطنهم، خطرًا ملموسًا وقائماً على أمن مجتمعاتنا”.

وذكّر الوزير بأن “في عام 2023، من بين 4743 مواطنًا أجنبيًا أعيدوا إلى وطنهم، مر 3134 عبر مراكز استقبال المهاجرين المؤقت بهدف الإعادة (CPR) أي 66.08٪ منهم”، وأنه “اعتباراً من 7 نيسان/أبريل الجاري، مر ما يقرب الـ60% من المعادين عبر مراكز استقبال المهاجرين المؤقت بهدف الإعادة (CPR)”.

وتابع: “تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاحتجاز في هذه المراكز الذي يتم دائماً على أساس حكم يصادق عليه القاضي، يخص المهاجرين البالغين الذين لا يحق لهم البقاء في إيطاليا، وبالتالي، المقرر إعادتهم إلى وطنهم، والذين لا يتعاونون في تحديد هويتهم، بالإضافة إلى أولئك الذين يلمحون إلى خطر اجتماعي”.

وذكر الوزير أن “وزارة الداخلية تقوم من خلال المحافظات أيضا، بنشاط مراقبة ورصد مستمرين لجودة الخدمات المقدمة والامتثال لمستويات المساعدة المقدمة للأشخاص المستضافين في مراكز الاحتجاز للإعادة إلى الوطن”، وأن “أنشطة التفتيش التي تم تنفيذها، تبلغ إجمالا 11 منذ عام 2023 حتى اليوم”.